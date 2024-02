Fast-food vegano da Xuxa abrirá unidade em Porto Alegre

08 Fevereiro 2024

Em processo de expansão nacional, a XBloom, rede paulista de fast-food vegano, está com data marcada para chegar em Porto Alegre. Com Xuxa entre os sócios, a marca abre sua primeira franquia gaúcha no Shopping Iguatemi. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e leia a matéria completa.