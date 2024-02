Cardápio diário é aposta de nova padaria no bairro Bela Vista

01 Fevereiro 2024

Operando há cerca de dois meses, a Panificio Genaro é novidade no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Trabalhando na cozinha há 17 anos, Danilo Oliveira é o nome por trás da operação, que conta com mais de 10 tipos de pães no cardápio, todos artesanais e produzidos com fermentação natural. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.