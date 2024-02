Um pouco do mundo em Porto Alegre

Casa é onde o coração está. Na edição de hoje, transformamos um pouco o ditado popular. Na página central do GeraçãoE , mostramos que empreender em uma determinada cidade também pode ser a chave para transformar aquele lugar em lar.

Quem acompanha assiduamente o GE, sabe que contamos muitas histórias de negócios inspirados em outros países e em diferentes culturas. No entanto, o papo hoje é raiz! Pessoas vindas de outros países que encontraram em Porto Alegre mais que um lugar para chamar de casa, mas uma cidade para tocar um negócio, contribuindo para a economia local.

As operações não são inspiradas em outros países, eles são, realmente, pedacinhos de diferentes lugares do mundo aqui na Capital. E que coisa boa contar com essa diversidade que vai desde o idioma até a cultura. Enquanto consumidores, ganhamos a oportunidade de ter contato cotidiano com quitutes que ficariam restritos a viagens. Podemos conhecer - ou matar a saudade - de pratos típicos de outros lugares.

Fica o desejo que Porto Alegre atraia cada vez mais pessoas interessadas em tornar a nossa cidade um lugar mais diverso e cheio boas de opções. #boaleitura