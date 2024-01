Croasonho dará croissant gratuito no Dia Mundial do Croissant

Para celebrar o Dia Mundial do Croissant, comemorado na próxima terça-feira (30), a rede de franquias Croasonho irá entregar lanches cortesia para quem comprar os itens da linha clássicos no tamanho pequeno.

A promoção é para compras feitas apenas no balcão e vale para as mais de 70 unidades da marca no Brasil . Estão disponíveis os sabores de strogonoff de frango, strogonoff de carne, portuguesa, tomate seco, mussarela e rúcula, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate misto, brigadeiro de panela e creme com morangos.

A franquia conta com diferentes modelos de negócios: o de rua, de praças de alimentação, Croa Café e quiosque. Confira a lista completa com as lojas que participam da promoção no site da marca.