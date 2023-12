Bar com temática de Direito é novidade em Porto Alegre

28 Dezembro 2023

O Habeas Corpus, bar que homenageia diferentes áreas do Direito, é novidade em Porto Alegre. A operação fica na rua Vicente da Fontoura, nº 1619. Nos aperitivos, todos com produção artesanal da casa, os destaques vão para o Artigo 5º, hambúrguer com bacon, provolone e chimichurri, no valor de R$ 46,90. Aponte a câmera do celular para o QR Code ao lado e confira.