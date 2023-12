Valeu, 2023!

Isadora Jacoby

28 Dezembro 2023

Na última edição, celebramos os negócios que mais bombaram no GeraçãoE neste ano

Chegou ao fim mais um ano de muito empreendedorismo por aqui. Para celebrar, como já é tradição, reunimos os empreendedores e as empreendedoras que comandam os negócios que mais se destacaram na audiência do GeraçãoE, tanto no site quanto nas redes sociais, ao longo do ano. É sempre um encontro muito especial, de muita troca entre quem empreende. Neste ano, reunimos no Jornal do Comércio negócios estreantes, como o Café da Catedral e o Gajinho, e clássicos amados da cidade, como o Moita Lanches e a À La Minuta da Terezinha. Muitos relatos sobre as dores e as delícias de comandar o próprio negócio se complementam. Mais que networking, vemos amizades e parcerias de trabalho nascendo. Para nós, da equipe do GeraçãoE, é um dia de muitas emoções. Conseguimos mensurar, na prática, os impactos da plataforma nos resultados dos negócios. Ouvir de quem está no dia a dia das operações sobre a diferença que o GE faz para o empreendedorismo gaúcho é muito gratificante. Terminamos o ano com sensação de dever cumprido e orgulhosos do sucesso do nosso Top 10 de 2023. Agradecemos a parceria em mais um ano, caro leitor. Agora, é hora de apertar os cintos e partir para 2024. #felizanonovo