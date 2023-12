Mais um ano de GE nos Bairros

Chegamos na última edição do GE nos Bairros de 2023, e que jornada incrível foi essa de contar as histórias de mais 10 bairros da Capital. Com suas peculiaridades, cada região nos mostrou como o empreendedorismo tem força em Porto Alegre.

Foram muitas empreendedoras e muitos empreendedores apaixonados pelo que fazem, que abriram suas portas para receber a nossa equipe. Auxiliadora, Moinhos de Vento, Independência, Ipanema, Rubem Berta, Santa Cecília, Farroupilha, São Geraldo e, agora, Praia de Belas. Regiões diferentes, em pontos distintos da cidade, mas que em comum têm as diversas histórias de superação, resiliência e vontade de fazer a economia girar e acontecer.

Para a equipe do GeraçãoE, as produções nos bairros são um respiro, um momento que nos conecta com o principal propósito da plataforma: contar as histórias das pessoas por trás dos negócios. Mostrar quem constrói, com suas mãos e seu suor, a economia gaúcha, seja à frente de um negócio clássico ou comandando uma operação recém-inaugurada.

Agora, conheçam um pouco mais do Praia de Belas. Até 2024, GE nos Bairros! #bora