GeraçãoE celebra os 10 negócios preferidos da audiência em 2023

Nesta sexta-feira (15), o GeraçãoE reuniu, no Jornal do Comércio, os empreendedores e as empreendedoras que ilustraram as matérias que mais chamaram atenção do público da plataforma ao longo do ano. O TOP 10 de 2023 foi composto por diversos negócios de gastronomia, dos clássicos às novidades.

O momento oportunizou trocas de experiências entre os empreendedores, que relataram os desafios de comandar um negócio e comemoraram as conquistas de 2023. O evento reuniu Felipe Amaral Rosa, do Madrecita Bistrô, Helena Ricardo Legunes e Roger de Melo Moraes, do Terreiro Bar Ancestral, Orlando Carvalho, do La Cubana, Letícia Huff e Rogério Prigol, do Café da Catedral, Cleumar Zambiazi, do Moita Lanches, Robson Capitanio, da À La Minuta da Terezinha, Egles Notti e Émerson Maicá, do UP Food Art, Rogério Fernandes, do Gajinho Pastéis de Nata, João Pedro Machado e Gabriel Leonardo Souza, do Bahxaria e Leonardo Tenedini, do Panorama Gastronômico.