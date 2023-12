Instituto Caldeira aposta em formação de talentos e busca taxa de 90% de empregabilidade

Buscando fomentar o cenário de tecnologia e inovação em Porto Alegre, o Instituto Caldeira realiza a formação da segunda turma do Geração Caldeira, programa de formação de novos talentos. O objetivo do hub é a formação e retenção de jovens para atuar no setor. Nesta etapa, foram mais de 200 participantes que devem encerrar o curso em cerimônia nesta quarta-feira (13), no Caldeira.

Durante o evento, os alunos receberão seus certificados de acordo com a trilha de desenvolvimento que participaram - Programação, Marketing Digital, Gestão de Vendas ou UX/UI Design -, e os alunos destaques da turma serão premiados pelo desempenho ao longo do programa.