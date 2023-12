Operação que une floricultura e cafeteria terá nova sede no Bom Fim

Fundada pelo engenheiro agrônomo Tiago Valente, a Ginkgo começou em 2012 como um escritório de paisagismo. Atualmente, o empreendimento conta com uma cafeteria e floricultura. Em janeiro de 2024, a operação terá uma nova sede, localizada na rua Felipe Camarão, nº 564. Além disso, o empreendedor garante que um novo projeto de franquias será lançado.



A ideia de unir uma cafeteria com floricultura nasceu em 2015, quando Tiago, que antes trabalhava com prédios e construtoras, venceu o prêmio de melhor espaço paisagístico na mostra de arquitetura Casa Cor. Com a conquista, a clientela da Gingko cresceu, e a operação necessitava de algumas mudanças.



“Surgiu um público diferente do que éramos acostumados a trabalhar, que é o consumidor final, aquele que quer fazer projeto para sua casa. Até então, tínhamos um estoque lá em Belém Velho, mas era um espaço rústico, não dava para receber um público de Casa Cor. Naquele momento, eu não tinha verba para conseguir manter um escritório e um estoque ao mesmo tempo, então surgiu essa ideia de montar um espaço sustentável”, explica Tiago.

Em 2017, nasceu o espaço que une floricultura, escritório de paisagismo e uma cafeteria - que, inicialmente, foi pensada para ser uma operação menor, focada apenas nos clientes da Ginkgo. A ideia do empreendedor era que a venda de plantas fosse o suficiente para manter o escritório.



Porém, para a surpresa de Tiago, no primeiro mês, o espaço, que era originalmente localizado no Bom Fim, caiu nas graças do público e o empreendimento subiu de patamar. Após um tempo, a operação se mudou para a rua coronel Bordini, nº 332, local onde está localizada até hoje. A Ginkgo oferece cafés, doces e drinks, além de opções para almoço e brunch aos domingos.



Em 2022, a primeira oportunidade de expansão surgiu. O empreendimento passou a ocupar uma loja na Nova Olaria, na Cidade Baixa, por convite da construtora responsável pelas obras de transformação do espaço. Neste ano, por convite da Melnick, a Ginkgo irá dividir espaço com um plantão de vendas da construtora no bairro Bom Fim.



“Estamos bem animados. Começamos no Bom Fim e sempre quisemos voltar para lá”, ressalta.



A nova operação oferecerá o mesmo cardápio da sede original, mas sem as opções de almoços e petiscos de fim de tarde. Porém, as novidades não param por aí. Tiago afirma que a Gingko irá finalizar um projeto de franquias, que incluirá cafeteria, lojas de plantas e uma opção de coffee to go.

Informações Gerais



A nova operação da Gingko vai funcionar, a partir de janeiro, de segunda a sábado das 10h às 18h.