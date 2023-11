Afroempreendedorismo surge por falta de representatividade no mercado, afirma especialista

O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data que marca a luta histórica da população preta contra a repressão e o racismo. A data remete ao aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que lutou pela libertação do povo negro.

Dados divulgados pelo Censo 2022 do IBGE mostram que, apesar de serem maioria da população, com 55,8%, e maioria da força de trabalho brasileira, com 54,9%, apenas 29,9% das pessoas pretas ocupam algum tipo de cargo de gerência no Brasil. Quem ilustra esse cenário é Michel Nascimento, porto-alegrense de 33 anos e diretor de operações da Odabá (@odaba.br), associação que visa promover o afroempreendedorismo na Capital.

"Entrei na associação buscando a qualificação profissional, tentando levar meu negócio para outro nível. Assim, recebi todas as consultorias e consegui atingir um cenário diferente no meu negócio, contratando mais pessoas, o tornando mais profissional", relembra Michel.

Hoje, ocupando um cargo de importância dentro da associação, Michel busca promover o afroempreendedorismo gaúcho e auxiliar pessoas que se encontram na mesma situação que ele estava há três anos.

Segundo Michel, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), colhidos pelo IBGE, apontam que 40% dos adultos negros são empreendedores, o que resulta em um PIB de aproximadamente R$ 2 trilhões. De acordo com o diretor, especificamente no Rio Grande do Sul, a maior parte dos afroempreendedores são mulheres, entre 25 e 35 anos, e majoritariamente concentradas na prestação de serviços. Estes são números expressivos que exigem um pouco mais de atenção, afirma Michel.

Entre os empreendedores que ilustram esse cenário, é possível perceber alguns padrões, tanto no motivo da abertura do negócio como no segmento do mercado em que estão inseridos.

"Muitos desses empreendedores começam por necessidade e se apoiam em atividades que são historicamente vinculados aos nossos grupos. Negócios como cabeleireira, manicure. Estamos falando sobre cuidado com as pessoas. Isso, querendo ou não, é uma herança ancestral de cuidados coletivos, mas também é uma herança escravocrata de estar sempre a serviço de outro", percebe Michel.

Outro motivo comum para a abertura de novos negócios encabeçados por pessoas pretas é uma dor no mercado. Muitos empreendimentos liderados por pessoas brancas não possuem capacidade de atender pessoas pretas com a mesma qualidade.

"Negros geralmente fazem isso com uma questão racial, por sentirem falta de algum produto no mercado ou de algum atendimento específico. Por exemplo, uma depiladora. A pessoa vai na depiladora e o laser não é para pele negra, acaba deixando manchas. Então, toda essa falta de representatividade, essa falta de produtos direcionados à nossa raça faz com que essas oportunidades surjam e com que novos empreendedores e negócios sejam feitos a partir de um lugar que não é o nosso. É assim que o afroempreendedorismo surge" explica o especialista.

Empreender como uma pessoa preta, em um País tão racialmente desigual, pode ser um desafio enorme. A falta de estrutura, o racismo ainda enfrentado e a falta de confiança, infelizmente, são temas comuns entre os afroempreendedores que estão iniciando no mundo dos negócios. Por isso, Michel ressalta a importância de ter um bom preparo antes de iniciar a sua caminhada empreendedora.

"É preciso entender o seu mercado, é preciso estudar. Qual é o público-alvo que se quer atingir? Também é preciso se capacitar no que diz respeito a ferramentas de negócios, à marca digital, à precificação, ao fluxo de caixa e outros aspectos. Isso não se aprende no colégio, e as pessoas, muitas vezes, não têm tempo para participar de cursos. Isso são pontos realmente essenciais para se saber antes de abrir um negócio", ressalta o diretor.

Segundo Michel, o principal objetivo da Odabá é, justamente, oferecer um apoio para quem está entrando no mundo do empreendedorismo. Preparar novos empreendedores pretos é essencial para a longevidade e sucesso de seus negócios. De acordo com Michel, a atividade é quase uma exclusividade da associação, sendo uma das únicas no Sul do País.

"Quando a pessoa abre um negócio e entra na Odabá, ela vai receber uma consultoria financeira, de qualificação digital, de qualificação de negócio. Até mesmo uma consultoria jurídica, para entender quais são os documentos necessários para dar entrada no negócio, quais são as formalidades necessárias para conseguir ter um negócio legalizado e, com isso, ela também pode conseguir ter acesso a crédito e outras oportunidades", explica sobre a operação gaúcha.