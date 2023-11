O frescor de quem chega

09 de Novembro de 2023

Diferentes operações abrem as portas todos os dias em Porto Alegre. Com a chegada do calor e da alta temporada, a aposta da vez são os bares com foco nos drinks, como é o caso do Alívio. Comandado por André Bernradon e Andrei Schroeder, o bar é novidade na rua General João Telles, no Bom Fim.