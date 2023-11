Panini lança álbum de figurinhas do Grêmio para celebrar os 120 anos de história do clube

01 Novembro 2023

O Grêmio, em parceria com a Panini, lançou um novo álbum de figurinhas alusivo aos 120 anos do clube. A edição relembra os principais acontecimentos da história do imortal, documentando estádios, uniformes e cânticos marcantes, além de jogadores célebres. O álbum conta com 32 páginas e um total de 188 figurinhas, sendo 80 delas especiais. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e saiba mais.