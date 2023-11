Propósito gera identificação

Na edição desta semana do GeraçãoE, falamos, na Página Central, sobre negócios que têm na natureza o seu eixo. No entanto, independentemente de qual seja este pilar, o que se destaca na fala dos empreendedores e das empreendedoras é como o propósito é capaz de movimentar um negócio, gerar conexões e fidelizar a clientela. O mesmo assunto é abordado no #explorar aqui ao lado por Lucas Eibs, empreendedor à frente do café Porto Farrô.

Na hora de abrir um negócio, pensa-se muito em estratégias, em atender as demandas do mercado, no lucro e nos resultados. Todos esses olhares, claro, são muito importantes. Mas a mensagem destes empreendedores mostra como a identificação com próprio negócio é importante, tanto para a longevidade do negócio, já que é mais fácil manter a chama empreendedora acesa quando se tem paixão por aquilo que faz, quanto para reforçar a conexão com a clientela, atraindo pessoas realmente interessadas e que se identifiquem com aquilo que está sendo proposto. Portanto, fica o conselho: pare e pense quais são os valores que estruturam o seu negócio e use isso como um diferencial. #conexão