Vagas

01 Novembro 2023

Em preparação para a Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro, a Gi Group Holding, multinacional italiana dedicada ao desenvolvimento do mercado de trabalho, está atrás de reforços para a equipe. Estão previstas pelo menos 1,5 mil vagas para temporários na área de logística com contratações para os meses de outubro e novembro. As oportunidades são diversas e interessados em se candidatar podem conferir mais informações em contratando.com.br.