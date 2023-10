Saudades, Independência

Isadora Jacoby

26 Outubro 2023

O GE nos Bairros de outubro visitou um bairro pequeno, mas cheio de histórias e lembranças nostálgicas

Um bairro pequeno, mas cheio de histórias. Assim, para mim, é o bairro Independência. A produção desta edição do GE nos Bairros foi muito nostálgica. Isso porque, apesar de sua pequena extensão, o bairro reúne diversos negócios que marcaram a minha vida e a minha formação em diferentes momentos. Retornei ao colégio onde estudei durante o ensino médio para, agora, contar a história de uma instituição de ensino centenária. Momento especial vivido ao lado do João, também ex-aluno e colega de GE. Visitei um dos cursinhos que abrigou a minha angústia na preparação para o vestibular da Ufrgs. Na caminhada pelo bairro, pude rever pontos também importantes durante a formação como jornalista - esses não tão formais assim, como o antigo prédio do Cabaret, que pegou fogo em 2013, e o casarão que abrigava o Porão do Beco, uma das paradas obrigatórias dos fabicanos lá por 2010. Mas essas memórias não são só pessoais. A avenida, de nome tão cheio de vida, guarda negócios especiais da cidade, seja os que estão de portas abertas, se renovando e conquistando novos jovens a cada dia, ou os que ficaram só na saudade. A certeza é que, de algum jeito, tudo passa pela Independência. #boaleitura