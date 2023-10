Empreendedoras de Caxias do Sul desenvolvem cosméticos a partir de resíduos das vinícolas gaúchas

A uva, um ativo importante da economia da serra gaúcha, ganhou uma nova forma de uso na indústria da beleza. Agora, a fruta, mais precisamente a semente, é usada no upcycling beauty. Desde 2022 no mercado, a Lander produz cosméticos a partir de resíduos das vinícolas. O óleo extraído das sementes é a base dos produtos da marca, que conta, hoje, com dois óleos faciais, além de um hidratante.

As sócias Valeria Weiss, Andréa Mutti de Morais e Luciana Mutti de Morais são de Caxias do Sul e possuem uma profunda conexão com a uva. Farmacêutica e docente da UCS, Valeria começou a pesquisar os benefícios do ativos oriundos da uva há mais de 10 anos. O projeto, que ficou engavetado neste período, ganhou vida a partir da conexão com a também farmacêutica Andréa e com a psicóloga Luciana. "A ideia começou principalmente porque a Andrea tem um estilo de vida muito sustentável, buscando sempre produtos de origem certificada, com uma cadeia ética. Por outro lado, sempre tive desejo de empreender em uma área além da que eu trabalho, e cosméticos sempre me interessaram muito", conta Luciana sobre o negócio, que chegou ao mercado em julho de 2022.

Mesmo observando uma crescente chegada de marcas ao mercado voltada à skin care, as sócias apostaram no segmento por enxergarem na ressignificação do óleo da semente de uva um ativo inovador. " Criamos um produto com uma cadeia ética, sustentável e que vem da economia circular ', conta Luciana.

Como funciona o upcycling beauty

Conhecido pelos benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios, o óleo para produção dos itens da Lander é extraído da semente da uva a partir de prensagem à frio, o que, segundo as sócias, garante a preservação de todas as propriedades. "Esse método não acrescenta nada na extração, porque se tu usares o processo de extração com solventes, tem que agregar outro produto para facilitar e depois retirar. São mais etapas e, além disso, nunca se consegue retirar tudo, esse óleo nunca vai ser totalmente puro", explica Andréa sobre o processo, o que, para o trio, é o grande diferencial da Lander. "Hoje, trabalhamos mais com a uva Isabel, que é a mais comum, que vai para o suco, porque são processos diferentes e já verificamos que a qualidade do óleo da uva que vem do vinho e o que vem do suco têm características diferentes", pontua Valeria. Para a farmacêutica, pensar no reaproveitamento do resíduo na hora de empreender é uma maneira de dar um retorno à sociedade. "Fazer alguma coisa no sentido contrário, já que a gente polui tanto, me sentia na obrigação de fazer algo pelo meio ambiente", afirma Valeria.

Conexão com a economia local

Caxienses, as sócias destacam a importância de aproveitar a uva, tão importante para a economia do município da serra gaúcha, de mais uma maneira. "Tem um vínculo afetivo. Dentro de tantos resíduos que poderíamos pegar, esse foi o que se mostrou disponível e que tem um significado, porque a uva é uma fruta icônica da cidade de Caxias, a economia da cidade também depende dela, e agora nós podemos amplificar algo que era um resíduo e que, muitas vezes, para a indústria, era um lixo e um trabalho para descartar. Potencializando essa fruta icônica literalmente até a última gota", destaca Luciana.

Hoje, as sementes que dão origem aos produtos da Lander vêm de cooperativas da cidade. "Temos duas frentes. Uma que adquirimos a partir de uma cooperativa, que faz a coleta de resíduos só de uvas orgânicas, então esse é o produto que vai para os nossos consumidores. E temos um outro braço que é a coleta de resíduo de outras uvas que não necessariamente orgânicas, de vinícolas parceiras, que usamos para pesquisa e desenvolvimento", explica Luciana. Além disso, as sócias revelam que há outra pesquisa em curso para o aproveitamento da casca. "Estamos nesse ponto agora, olhando para a casca para saber o que vamos tirar e que produtos vamos desenvolver a partir desse resíduo da casca", pontua Andréa.

Desmistificando o óleo na skin care

Outro desafio do negócio, contam as sócias, é desmistificar o uso do óleo na skin care. "Tem também muito um processo educativo em relação ao uso do óleo na face. É algo que, principalmente para a brasileira, ainda não faz parte do skin care tão fortemente", pontua Andréa, destacando a importância de momentos presenciais para isso. Para aproximar o público do produto, a Lander, além da venda no site (lander.care), está presente em feiras e também em espaços físicos de Porto Alegre, Caxias do Sul e São Paulo.

Para o futuro, além de projetarem um crescimento de 30% nos próximos cinco anos, as sócias revelam o lançamento de um produto corporal, ainda em desenvolvimento. Outro desejo é incluir, cada vez mais, os pequenos produtores da região. "O cenário que vemos na Serra é de pequenos agricultores, pequenos vitivinicultores, isso também é uma forma de fortalecer essa economia. O nosso desejo é, justamente, conseguir fechar com essas cooperativas de pequenos produtores, porque também é uma forma de incluí-los nesse processo de reaproveitamento, de um lixo que pode virar fonte de renda também", afirma Valeria.