Com Joel Jota como convidado especial, evento discute habilidades de liderança no ambiente de trabalho em Porto Alegre

Com o tema “O sucesso a partir das pessoas”, a segunda edição da Conferência Mentes Brilhantes ocorre neste mês em Porto Alegre. O encontro será realizado no Auditório Araújo Vianna e busca trazer para a Capital conhecimento em liderança e formação de equipes.

Os debates buscam explorar a nova economia no empreendedorismo , que está em constante mudança e priorizando, cada vez mais, o cuidado com as pessoas. Entre os tópicos estão a criação de ambientes de trabalho acolhedores, que valorizam o bem-estar dos colaboradores e a individualidade de cada um, além do desenvolvimento de habilidades de liderança que fomentem uma comunicação clara e inspiradora para toda a equipe.

A programação do evento conta com convidados internacionais e nomes renomados no empreendedorismo e desenvolvimento humano, como o especialista Joel Jota. Também estão confirmadas palestras de Francisco Destino, José Roberto Marques, Patrícia Palermo e Rafael Domingues; bem como painéis com Diéssica Azeredo, Renata Gastal, Sérgio Cogoy e Maikol Parnow.

Em cada edição, a conferência presta homenagem a pessoas notáveis que contribuíram de alguma forma para a sociedade. Os escolhidos para receber a distinção no dia 17 de outubro são Sérgio Francisco Benini, Luiz Grazzioli e Jeremias Ferrari, que protagonizaram atos heróicos ao salvar mais de 140 pessoas durante as devastadoras enchentes no Vale do Taquari. Alguns dos resgatados encontravam-se em situações extremamente precárias. "Essa é uma forma de agradecer essas pessoas brilhantes que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Heróis da vida real!", conta Márcio Oliveira, Fundador e CEO do projeto "Mentes Brilhantes".

Informações gerais sobre o evento

O evento ocorre no dia 17 de outubro, às 19h, no Auditório Araújo Vianna. Os ingressos partem de R$ 160,00 e estão à venda no Sympla. Mais informações estão disponíveis no site (projetomentesbrilhantes.com).