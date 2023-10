Estreando no mundo dos negócios

05 de Outubro de 2023

São muitas as pessoas que sonham em comandar o próprio negócio. No Dia do Empreendedor, o GeraçãoE conta a história de quem recém-abriu as portas de seus negócios em Porto Alegre. Esse é caso da Tuula Floricultura, comandada por Vanessa Ivo Kobayashi, estreante no empreendedorismo. Página Central