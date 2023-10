Empreender com afeto

Isadora Jacoby

05 Outubro 2023

Negócios são um meio para proporcionar boas experiências e agregar momentos felizes na vida dos consumidores

O 5 de outubro é marcado pelo Dia do Empreendedor, data mais que especial para o GeraçãoE, que tem como missão fomentar o empreendedorismo gaúcho. Mas, hoje, peço licença para contar uma história pessoal, de como um negócio de Porto Alegre me sensibilizou. Quando criança, morava em Vacaria, município na região nordeste do Estado. Entre as muitas memórias, a torta da dona Agripina, uma confeiteira da cidade, ganha destaque. Era uma torta com massa e recheio de chocolate, coberta com chocolate em raspas. Simples e sem erro! Mas era maravilhosa e sempre deixou um gostinho de saudade. Dia desses, em uma comemoração de família, minha irmã foi comprar uma torta na confeitaria Doce Entrega, no bairro Petrópolis, e se deparou com uma torta com o nome Agripina. Na hora, tivemos certeza: a confeiteira também era de Vacaria. Ficamos ansiosos para provar o doce e, quando fizemos, o gostinho foi das melhores lembranças da infância. Portanto, empreender é, claro, prosperar economicamente. Mas ter um negócio é uma ferramenta de afeto, um meio para proporcionar boas experiências e agregar momentos felizes na vida dos consumidores. Foi assim que me senti com a torta da Dona Agripina.