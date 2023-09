Em parceria com o Sebrae-RS, prefeitura de Porto Alegre lança capacitação gratuita sobre empreendedorismo em áreas criativas

Estão abertas as inscrições para o programa Alto Impacto Criativo, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e pelo Sebrae-RS. De acordo com informações da prefeitura de Porto Alegre, a iniciativa será gratuita e tem como objetivo impulsionar o empreendedorismo em áreas criativas.A capacitação terá duração de seis meses e será dividida em seis módulos. São eles: palestra de sensibilização; entrevistas Empretec, imersão Empretec; maratona BootCamp Idealab; sessão de negócios e treinamento para as redes sociais. Para a primeira etapa online, os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro pelo link bit.ly/46u2goH.Disponível gratuitamente, o Alto Impacto Criativo é pensado para empreendedores, mas não é exclusivo para quem já possui o próprio negócio. O programa também é indicado para aqueles que buscam iniciar sua caminhada no empreendedorismo, ou que possuam projetos em outras áreas criativas.Além do aprendizado, o projeto possibilitará conexões e ampliação de networking aos participantes. Serão oferecidas três turmas de outubro de 2023 a março de 2024, com aulas online e presenciais na Regional Metropolitana do Sebrae, localizada na avenida Sete de Setembro, n⁰ 634, no Centro Histórico de Porto Alegre. As vagas são limitadas e por ordem de inscrição. Para mais informações, acesse o site prefeitura.poa.br/smdet/altoimpactocriativo ou pelo e-mail [email protected]