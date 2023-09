Entenda a importância econômica da reputação e da gestão de crise de imagem para os negócios

28 Setembro 2023

Ruídos na comunicação com público-alvo podem ser responsáveis pelo fim de um negócio quando mal gerenciados. Por isso, estar preparado para enfrentar um momento de crise é fundamental. Lucas Dalfrancis, CEO da Notório, empresa de comunicação com operações no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e especialista em gestão de crise de imagem, compartilha dicas para enfrentar momentos de crise. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e confira o conteúdo.