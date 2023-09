Que grata surpresa, Rubem Berta!

A produção do GE nos Bairros é sempre única. Alguns bairros são mais previsíveis, conhecemos mais, outros exigem um trabalho mais apurado de produção. O Rubem Berta faz parte da segunda situação. A priori, tivemos dificuldade em contatar os empreendedores e as empreendedoras que dão vida à economia do bairro mais populoso de Porto Alegre.

No entanto, chegando lá, que grata surpresa! Encontramos negócios verdadeiramente inspiradores, comandados por pessoas que enxergam no empreendedorismo a capacidade de transformar uma região. Mais ainda, empreendedoras e empreendedores que precisavam ser ouvidos. Em praticamente todos os relatos, escutamos que o bairro só ganha destaque pela violência, em notícias negativas. Mas o Rubem Berta é muito mais que isso - e a edição de hoje mostra quanta história boa tem por lá. Então, a lição que fica da edição de setembro do GE nos Bairros é que uma região é muito mais do que ouvimos falar. Conhecer, de fato, os lugares nos mostra que projetos legais, pessoas interessantes e negócios promissores estão por toda a parte. Basta nos abrirmos para conhecer. #boaleitura