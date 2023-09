Vem para o

28 de Setembro de 2023

O bairro mais populoso de Porto Alegre reúne empreendedoras e empreendedores que acreditam no potencial da região e que, por meio de seus negócios, buscam evidenciar as qualidades do Rubem Berta. Mari Costa é um desses exemplos. Há três anos no comando da papelaria João e Maria, ela agora planeja a expansão do negócio