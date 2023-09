GeraçãoE irá mediar painel em evento da Fundatec sobre práticas de ESG nas estratégias de negócio

GeraçãoE

21 Setembro 2023

A conversa ocorre na próxima quinta-feira (28) e será mediada pela editora do caderno, Isadora Jacoby

Pensando na crescente demanda de práticas mais sustentáveis no ambiente corporativo, a Fundatec irá realizar um evento sobre ESG, debatendo sobre como organizações podem - e devem - implementar as práticas no dia a dia das suas operações. A conversa ocorre na próxima quinta-feira (28) e será mediada pela editora do GeraçãoE, Isadora Jacoby.Com objetivo de gerar um bate-papo sobre o assunto, irão participar da conversa o diretor da Escola Profissional Fundatec, Felipe Homem, o empreendedor e fundador da Charlie Brownie, Tiago Schmitz e o jornalista e especialista em gestão de crise e imagem, Lucas DalFrancis. O evento será presencial, na sede da Fundatec, e tem início às 19h30min. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Sympla pelo link http://tinyurl.com/eventoESGfdt. Também existe a opção do ingresso solidário perante a doação de 1kg de alimento não perecível.