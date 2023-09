A revolução do slow fashion

Isadora Jacoby

21 Setembro 2023

Iniciativas que propõem uma nova força de produção e consumo têm ganhado força

Quando acontece o ponto de virada de um mercado? Acredito que, na Moda, estamos vivendo um marco. Cada vez mais, presenciamos o surgimento de iniciativas que propõem uma verdadeira revolução na produção de peças e na forma de consumo. E não é porque planejam alcançar mercados gigantes ou conversar com todos os possíveis clientes. Pelo contrário! As produções por demanda ou dedicadas a nichos têm ganhado força. Nesta edição, mostramos três marcas gaúchas que compartilham desses propósitos. De diferentes formas, são iniciativas que questionam o papel da Moda no dia a dia das pessoas, ampliando o diálogo sobre o papel da indústria, inclusive no meio ambiente.