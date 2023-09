Estão abertas inscrições para programa gratuito de empreendedorismo jovem em Porto Alegre

Com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo jovem no RS, o JA Startup está com inscrições abertas para estudantes do ensino médio e jovens aprendizes com idades entre 15 e 20 anos. A iniciativa é uma parceria entre a ONG Junior Achievement (JA) Rio Grande do Sul e o Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc).

O programa tem duração de três semanas e conta com aulas, sessões de mentoria e preparação para apresentações com expoentes do mercado. O objetivo é introduzir jovens ao ecossistema empreendedor, proporcionando a oportunidade para criarem startups do zero . Ao final do programa, os jovens apresentarão suas ideias para uma banca de jurados e será selecionada uma startup vencedora.

"Por meio do JA Startup, estamos capacitando a próxima geração de empreendedores do Rio Grande do Sul. Com o apoio de profissionais renomados e a metodologia comprovada da JA e da StartSe, estamos oferecendo aos jovens a oportunidade de transformar suas ideias em realidade", declara Aline Néglia, diretora da Junior Achievement no Estado.

Além da programação voltada aos jovens, o JA Startup está em busca de voluntários que desejem compartilhar seus conhecimentos na área, com dedicação de 4h online no mês de outubro. “Estamos muito animados para conhecer os talentos dessa nova geração de empreendedores”, afirma a líder do Tecnopuc Startups, Daniela Eckert.

não é necessário ter qualquer experiência na área. As inscrições podem ser realizadas no site (jars.org.br/jastartup) até 27 de setembro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através dos seguintes endereços de e-mail: Para alunos interessados,. As inscrições podem ser realizadas no site (jars.org.br/jastartup) até 27 de setembro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através dos seguintes endereços de e-mail: [email protected] (jovens participantes, escolas, instituições de ensino, associações comerciais e CREs) e [email protected] (voluntários).