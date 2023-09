Negócio nota 10!

14 de Setembro de 2023

As universidades são agentes importantes para fomentar a economia das cidades e impulsionar negócios do entorno, já que propiciam a circulação de um grande e diverso número de pessoas. Pensando nisso, iniciativas surgem em Porto Alegre com o objetivo de aproveitar essa demanda. É o caso de José Laurito, que, com o carrinho do Brownie do Zé, está presente nos restaurantes universitários da Ufrgs, onde vende, por dia, mais de 300 brownies Página Central