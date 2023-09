A Quality Digital, listada no Bovespa Mais (QUSW3) da B3, é uma das principais empresas de tecnologia do Brasil com expertise na aceleração digital dos negócios de seus clientes, com foco em Digital Strategy, Digital Business, Digital Commerce, Automation, IT Optimization e ESGRC (Auditoria, Governança, Risco e Compliance), anuncia mais de 70 vagas na área de tecnologia, distribuídas nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Recife, Santa Catarina, Alagoas e Distrito Federal. Veja em qualitydigital.gupy.io.

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para os seus programas de trainee e estágio superior, intitulados Cara do Futuro e Raízes do Futuro, respectivamente. São 35 vagas para trainee e 150 para o programa de estágio, disponíveis nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Pará. Saiba mais: https://bit.ly/3r7I6lE.