Acontece de 18 a 22 de setembro a segunda edição da Semana Caldeira. O evento, promovido pelo Instituto Caldeira, em Porto Alegre, reúne conteúdos, conexões e diálogos, com mais de 40 atividades acontecendo ao mesmo tempo em diversos espaços do hub. Nomes como o escritor e navegador Amyr Klink, o empresário Jorge Gerdau, Kathy Boudett, professor de Harvard, e Marciano Testa, fundador do Agibank, estão entre os convidados. Saiba mais em https://bit.ly/3ZbLpok

A Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) abriu inscrições para a próxima edição do Hub Conexão Criativa, espaço para micro e pequenas empresas com materiais inovadores expositoras do InspiraMais. As inscrições, abertas até o dia 22 de setembro, são limitadas e gratuitas. A próxima edição do InspiraMais, salão de lançamentos de materiais para as indústrias de calçados, vestuário e móveis, acontece nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre/RS. Inscreva-se e saiba mais em https://bit.ly/3rdvvgA