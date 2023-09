Cafeterias de Porto Alegre arrecadam doações para regiões atingidas pelas enchentes no RS

14 Setembro 2023

Um grupo de cafeterias de Porto Alegre, em parceria com o Coletivo de Baristas da Capital, está recebendo doações para ajudar as regiões atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e confira a lista com os pontos de doação.