Comande um negócio responsável

Quando se cria um produto ou uma ação de Marketing é preciso ter atenção ao contexto histórico e também aos acontecimentos do presente. Recentemente, uma polêmica envolvendo a Riachuelo, que lançou uma coleção de roupas que lembrava os uniformes dos campos de concentração nazistas, tomou conta da discussão envolvendo a moda e a responsabilidade das marcas. A fast fashion anunciou a retirada dos produtos das lojas, mas será suficiente?

Um negócio, seja de qual for o porte, sempre deve entender a sua responsabilidade social. Não se pode esquecer um triste fato histórico de tamanha magnitude. Mas esse cuidado não fica reservado somente à memória. Estar atento aos acontecimentos do momento e entender o papel do seu negócio é fundamental. Exemplo disso é a mobilização da iniciativa privada nesta tragédia das chuvas no nosso Estado. Os órgãos responsáveis estão fazendo sua parte, mas os negócios também entenderam que o momento exige união. Aqui ao lado, apontamos uma lista de cafeterias que estão arrecadando doações. Dá orgulho ver quem entende que um negócio é parte da sociedade e, sendo assim, contribui em momentos como esse. #união