Foco na experiência

vender pelo preço, e sim pelo valor, agregando uma experiência aos produtos. Pois essa percepção, de certa forma, é compartilhada pelos negócios que estão na No explorar desta quarta-feira, uma frase chamou minha atenção. O empreendedor fala sobre o momento em que entendeu, através de um livro, que não poderiaPois essa percepção, de certa forma, é compartilhada pelos negócios que estão na Página Central desta edição , cujo tema é gastronomia aliada à cultura.

Cada vez mais, vemos que os negócios que surgem não podem, simplesmente, abrir as portas – seja qual for o segmento. A clientela quer gastar seu tempo e seu dinheiro em experiências que realmente valham à pena. E, claro, nesta edição, falamos de negócios que surgem com esse conceito, unindo gastronomia com espaços culturais.

Mas a experiência do cliente, por vezes, é muito mais simples que isso. Oferecer um bom atendimento, estar disponível para dúvidas e eventuais problemas no pós-compra, estar aberto às sugestões de quem consome seu produto ou frequenta sua operação. São atitudes relativamente simples, mas que, às vezes, passam batido na rotina de quem empreende. Portanto, vender pelo valor e não pelo preço também passa por oferecer uma experiência tranquila e respeitosa de compra.