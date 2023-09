Azeite de oliva com PANC é novidade no Festival de Gastronomia de Gramado

Lançado pela Olivas de Gramado, o azeite de oliva feito com PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais) é novidade exclusiva do Festival de Gastronomia de Gramado, que acontece entre 6 e 17 de setembro.

A iguaria foi idealizada pelo azeitólogo e sócio da Olivas, André Bertolucci, e estará à venda durante o evento, em edição limitada . O azeite é um blend médio de olivas koroneiki e arbequina e tem em sua composição extrato com broto de bambu, chicória e rúcula e talo da flor ‘capuchinha’.

“Nossa participação no evento está em sintonia com o tema da edição, que são as PANCS. A união dos brotos e da capuchinha agregam um leve azedo, que resulta em um, além da flor dar uma beleza estética ao produto”, afirma André.A marca conta com um mix de azeites e infusões aromáticas, que podem ser adquiridos no site do Olivas ou na boutique do negócio, que fica dentro do Parque Olivas.