Eventos

06 Setembro 2023

O 11º Fórum Instituto Unimed/RS, que propõe, há quase duas décadas, promover a reflexão e o diálogo sobre temas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável, ocorrerá dia 15 de setembro, no Teatro do Bourbon Country. A programação inicia às 8h e as inscrições gratuitas podem ser feitas através do link bit.ly/47WRXv9.