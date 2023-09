Com proposta para sistema irrigação comandado à distância, startup gaúcha aposta em agilidade no campo

Fundada em Entre Ijuís, a startup ByAgro também é novidade na edição deste ano da Expointer. A iniciativa oferece aos produtores a possibilidade de comandar à distância os pivôs de irrigação, técnica de maior uso no Brasil, com cerca de 1,6 milhão de hectares manuseados pelo sistema.

De acordo com Breno Azevedo, diretor comercial da startup, a ByAgro surgiu da necessidade dos produtores em ter mais agilidade no campo. "Hoje, a peça principal para o pivô funcionar é o pivôzeiro. Se calcular o que ele gasta de tempo e combustível para operar, talvez de uma forma nem tão eficiente, o aplicativo com certeza oferece uma redução de custo, além de agilidade ", explica Breno. Se antes eram necessárias 10 pessoas envolvidas na operação do pivô central, com a ByAgro, esse número reduz em 90%. "Basta uma só pessoa no painel de controle", afirma.

Foco na sustentabilidade

Um dos focos da startup é a redução de água e energia, por meio de monitoramento do crescimento vegetativo do pivô. "Atuamos muito forte nessa vertente da sustentabilidade. Uma das nossas soluções é o acionamento da bomba remotamente, para o produtor não precisar verificar uma por uma", explica Breno.

Novidades na Expointer

Hoje, a ByAgro é responsável pelo monitoramento de mais de 20 mil hectares, com 300 equipamentos instalados no Estado. A novidade lançada pela startup é a suplementação luminosa, um sistema de luminária interligada ao aplicativo, que é acionada de acordo com o estado fisiológico das plantas. "Com os testes que já realizamos, essa suplementação leva a um incremento de 25% de produtividade", destaca.

Para Breno, eventos como a Expointer, que oportunizam bate-papo e troca de experiências, são celeiro de novas ideias. "Minha cabeça já está aflorando com possibilidades de parcerias. Por aqui, vemos todas as necessidades e oportunidades que chegam na porta do produtor", pensa o diretor.