Aplicativo criado em Santa Maria conecta produtores a fornecedores do agronegócio

O Cota Agro promete ser um grande facilitador das transações comerciais no mundo agrícola. Criado em agosto de 2022, o aplicativo foi pensado para conectar, de maneira mais ágil e rápida, o produtor que busca por insumos e serviços com os fornecedores que estão interessados em vender. Com 12 meses no mercado, a empresa soma cerca de 6 mil produtores e mais de 200 vendedores cadastrados.

De Santa Maria, o app nasceu quando os idealizadores perceberam a dificuldade de fazer cotações de insumos e serviços."Se você procura o preço de uma água, você acha. Voltando pro mundo do agro, se você procura o preço da soja no município, você acha. Agora, se você procura o preço de um fertilizante, você não acha. E o produtor precisa ter essas informações na palma da mão para tomar decisões de forma mais ágil ", explica Gerson Meneghetti, CEO do aplicativo Cota Agro.

Como funciona o Cota Agro

Hoje, as cotações são feitas de maneira analógica, com vendas presenciais ou por telefone, algo que, segundo Gerson, dificulta a vida dos produtores. Além de ser um processo demorado, muitas vezes, restringe o produtor a ter apenas contato com um pequeno número de vendedores. "Com o app, ele pode ser mais assertivo, tomar melhores decisões e diminuir custos", afirma.

Mas, além dos produtores, o CEO afirma que sua empresa também pode ajudar fornecedores. Segundo ele, o aplicativo oferece aos vendedores uma oportunidade de alcançar mercados que antes não estariam disponíveis a eles. "Quem fornece um produto pensa que a cotação é simplesmente uma consulta de preços. Longe disso. A cotação é uma oportunidade de saber onde tem mercado, onde tem cliente buscando produto", conta Gerson, que acredita na conexão como futuro do agro. "O produtor é muito conservador para testar novas soluções. Por isso, iniciativas como a Expointer são importantes, é o fomento da inovação no agro", diz.