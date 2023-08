De volta ao Moinhos de Vento, 20Barra9 abre nova unidade no bairro

O bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi a primeira casa do 20Barra9. A marca nasceu nos arredores da rua Hilário Ribeiro em 2015. Em janeiro deste ano, o ponto foi fechado. Na última semana, a marca abriu uma nova unidade no Moinhos de Vento, localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 214.