O campo é inspiração para negócios

A produção do GeraçãoE na Expointer sempre reserva muitas surpresas. É interessante perceber como, por lá, existe, na prática, um senso de comunidade muito estabelecido. É o verdadeiro networking acontecendo entre vacas e ovelhas com um objetivo só: desenvolver, ainda mais, o agro.

É sempre encantador para nós, que trabalhamos diariamente com empreendedorismo, conhecer mais das iniciativas alocadas no Pavilhão da Agricultura Familiar. São histórias de superação, permeadas por muito amor e dedicação para chegar até aquele momento anual de encontro com o consumidor final. Algumas delas, vocês poderão ler nas próximas páginas deste caderno. Neste ano, além da já tradicional busca pelas novidades dos negócios familiares, promovemos uma roda de conversa na casa do JC na Expointer sobre inovação no agro. Foram diversos insights interessantes, que estão na Página Central. Mas, mais que isso, vimos parcerias nascendo a partir da troca entre os empreendedores à frente destas startups. A capacidade de crescer em conjunto e a mobilização de quem tem no campo o seu norte é inspiradora. #expointer