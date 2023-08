Otimização é palavra-chave para o agro

Pensar tecnologias voltadas para atividades no campo está no escopo de trabalho de diversas startups gaúchas. Durante a 46ª edição da Expointer, somente no RS Innovation Agro, espaço dedicado à inovação na feira, mais de 60 startups apresentaram soluções inovadoras, que também podem ser conferidas em outros espaços do parque Assis Brasil. Na casa do JC, o GeraçãoE promoveu um encontro com quatro startups que pretendem otimizar e modernizar, cada vez mais, os processos de quem tem no campo o seu escritório. Dos cuidados na irrigação à conexão com produtos e serviços relevantes para a rotina do produtor rural, confira os insights que surgiram a partir da roda de conversa sobre inovação no agronegócio.

"Os apps precisam ser facéis e utéis para o produtor rural"

Alberto Valdameri é sócio da OnAgro, startup lançada durante a 46ª edição da Expointer Foto: Tânia Meinerz/JC

Lançada oficialmente durante a 46ª Expointer, a OnAgro conta com um sistema de telemetria próprio desenvolvido para auxiliar os produtores rurais. "Coletamos dados que sejam interessantes para o produtor usar, resolver ou evitar alguma situação", define Alberto Valdameri, sócio da startup.

Após anos à frente de uma startup que atua com pulverização de ozônio em frutas e verduras, Alberto notou que, para a pulverização ocorrer da maneira correta, o cenário precisava ser ideal, e isso incluía a temperatura. "Em alguns locais, o vento atrapalhava, levava o produto. O produtor só percebia isso depois de 15 dias, quando surgia alguma doença e já não conseguia recuperar. A OnAgro surge para evitar esse prejuízo", garante. Incubada da Univates, em Lajeado, a startup conta com app onde os dados meteorológicos são atualizados minuto a minuto, de forma que o produtor pode esperar o melhor momento para realizar seus processos no campo. A OnAgro também disponibiliza seu hardware para sistemas de gestão que já estão no mercado.

A dificuldade em inserir novas plataformas no agro, para Alberto, ocorre, muitas vezes, por conta das gerações mais antigas. Em contrapartida, quando se trata de uma fazenda comandada por agricultores mais jovens, a inovação passa a ser um requisito. "Eles transitam entre a cidade e o campo. Ocorre essa integração de tecnologia", pondera.

Para que uma nova ferramenta consiga se estabelecer no agro, Alberto acredita que a simplicidade é essencial. "Os aplicativos que entram com mais força hoje não são os que fazem tudo, mas sim os que suprem a necessidade com facilidade. Precisa ser fácil de entender e útil para o produtor", afirma o sócio, destacando a importância da feira. "Costumo dizer que a Expointer é um intensivo de tecnologia no agro. Em uma semana, tu fazes muitas trocas, conhece muita gente. O mercado é muito grande, com espaço para todo mundo", diz.

"O aplicativo oferece uma redução de custo, além de agilidade"

Breno Azevedo é diretor comercial da startup ByAgro Foto: Tânia Meinerz/JC

Fundada em Entre Ijuís, a startup ByAgro também é novidade na edição deste ano da Expointer. A iniciativa oferece aos produtores a possibilidade de comandar à distância os pivôs de irrigação, técnica de maior uso no Brasil, com cerca de 1,6 milhão de hectares manuseados pelo sistema.

De acordo com Breno Azevedo, diretor comercial da startup, a ByAgro surgiu da necessidade dos produtores em ter mais agilidade no campo. "Hoje, a peça principal para o pivô funcionar é o pivôzeiro. Se calcular o que ele gasta de tempo e combustível para operar, talvez de uma forma nem tão eficiente, o aplicativo com certeza oferece uma redução de custo, além de agilidade", explica Breno. Se antes eram necessárias 10 pessoas envolvidas na operação do pivô central, com a ByAgro esse número reduz em 90%. "Basta uma só pessoa no painel de controle", afirma.

Um dos focos da startup é a redução de água e energia, por meio de monitoramento do crescimento vegetativo do pivô. "Atuamos muito forte nessa vertente da sustentabilidade. Uma das nossas soluções é o acionamento da bomba remotamente, para o produtor não precisar verificar uma por uma", explica Breno. Hoje, a ByAgro é responsável pelo monitoramento de mais de 20 mil hectares, com 300 equipamentos instalados no Estado. A novidade lançada pela startup é a suplementação luminosa, um sistema de luminária interligada ao aplicativo, que é acionada de acordo com o estado fisiológico das plantas. "Com os testes que já realizamos, essa suplementação leva a um incremento de 25% de produtividade", destaca.

Para Breno, eventos como a Expointer, que oportunizam bate-papo e troca de experiências, são celeiro de novas ideias. "Minha cabeça já está aflorando com possibilidades de parcerias. Por aqui, vemos todas as necessidades e oportunidades que chegam na porta do produtor", pensa o diretor.

"O produtor precisa ter informações na palma da mão para tomar decisões"

inovação Gerson Meneghetti é CEO do Cota Agro, app que conecta produtores a serviços Foto: Tânia Meinerz/JC

O Cota Agro promete ser um grande facilitador das transações comerciais no mundo agrícola. Criado em agosto de 2022, o aplicativo foi pensado para conectar, de maneira mais ágil e rápida, o produtor que busca por insumos e serviços com os fornecedores que estão interessados em vender. Com 12 meses no mercado, a empresa soma cerca de 6 mil produtores e mais de 200 vendedores cadastrados.

De Santa Maria, o app nasceu quando os idealizadores perceberam a dificuldade de fazer cotações de insumos e serviços."Se você procura o preço de uma água, você acha. Voltando pro mundo do agro, se você procura o preço da soja no município, você acha. Agora, se você procura o preço de um fertilizante, você não acha. E o produtor precisa ter essas informações na palma da mão para tomar decisões de forma mais ágil", explica Gerson Meneghetti, CEO do aplicativo Cota Agro.

Hoje, as cotações são feitas de maneira analógica, com vendas presenciais ou por telefone, algo que, segundo Gerson, dificulta a vida dos produtores. Além de ser um processo demorado, muitas vezes, restringe o produtor a ter apenas contato com um pequeno número de vendedores. "Com o app, ele pode ser mais assertivo, tomar melhores decisões e diminuir custos", afirma. Mas, além dos produtores, o CEO afirma que sua empresa também pode ajudar fornecedores. Segundo ele, o aplicativo oferece aos vendedores uma oportunidade de alcançar mercados que antes não estariam disponíveis a eles. "Quem fornece um produto pensa que a cotação é simplesmente uma consulta de preços. Longe disso. A cotação é uma oportunidade de saber onde tem mercado, onde tem cliente buscando produto", conta Gerson, que acredita na conexão como futuro do agro. "O produtor é muito conservador para testar novas soluções. Por isso, iniciativas como a Expointer são importantes, é o fomento da inovação no agro", diz.

"A inteligência artificial não é mais uma tendência, é uma realidade"

Empresa possui vínculo com a Brigada Militar para, por meio do uso da tecnologia, aumentar a segurança no campo

Rafael Abreu é sócio da AbigeApp, startup que auxilia no combate ao abigeato Foto: Tânia Meinerz/JC

Uma das vias para chegar a ideias inovadoras é identificar uma oportunidade de mercado. Pertencer a uma área de domínio do empreendedor ou da empreendedora é uma consequência. Quem prova isso são os sócios Diego Vilela, Rafael Abreu e Rodney Silva. Apesar de possuírem formação no setor da tecnologia - e vivências distantes do campo -, eles encontraram na pecuária um motivo para empreender. O AbigeApp é uma ferramenta que digitaliza o registro de propriedade de bovinos e equinos, auxiliando no combate ao furto de animais, o abigeato. O controle dessa prática, em diversas cidades do Estado, é feito de forma analógica. Ou seja, parte de uma comparação da marca no couro do animal suspeito de furto com a registrada em um livro na Secretaria da Agricultura do município.

A proposta do AbigeApp, que entrou no mercado em 2021, é digitalizar essas informações. Na prática, com o aplicativo, as autoridades locais podem consultar as marcas de propriedade em ambiente online. Basta desenhar na tela do celular ou do computador o sinal encontrado no couro e, assim, chegar até os dados do respectivo criador. "A inteligência artificial veio para ficar. Não é mais uma tendência, é uma realidade", entende Rafael.

O primeiro município a adotar o aplicativo foi Dom Pedrito. Hoje, outras nove prefeituras também possuem parceria com a startup. Na soma, são mais de 17 mil pecuaristas beneficiados. Criadores de cidades que não possuem vínculo com o AbigeApp, mas que, mesmo assim, tenham interesse em participar da plataforma, devem se cadastrar gratuitamente em abigeapp.com.br/cadastro.

Apesar da crescente adesão, Rafael garante que enfrenta desafios na hora de convencer os pecuaristas a respeito das vantagens tecnológicas. O agronegócio, muitas vezes, está vinculado a uma linhagem familiar, e romper esses costumes é um desafio. "Eles são muito tradicionalistas. Já estamos preparados para microchips, que têm mais benefícios, mas os criadores ainda preferem a marca no couro do animal", diz.

Por outro lado, na última segunda-feira (28), a Brigada Militar do Rio Grande do Sul divulgou um acordo com o AbigeApp. A ideia é ampliar a utilização do aplicativo no Estado. Uma das novidades é a notificação em push para autoridades de segurança em ocorrências de abigeato. Em setembro, a startup também deve anunciar uma parceria com a prefeitura de Porto Alegre para registro de cães e gatos castrados pela instituição. "Esses animais têm um chip. Então, vamos conseguir ligar eles até um CPF", planeja Rafael, almejando inovações no setor.