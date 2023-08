Saiba como inscrever sua startup em uma das maiores feiras de inovação da América Latina

50 startups para participar da Mercopar 2023. Neste ano, a feira de inovação industrial da América Latina ocorre em Caxias do Sul, entre os dias 17 e 20 de outubro. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro em bit.ly/44jzsxO. O SebraeX – marca de inovação do Sebrae RS –, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (SICT) está selecionando. Neste ano, a feira de inovação industrial da América Latina ocorre em Caxias do Sul, entre os dias 17 e 20 de outubro. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro em bit.ly/44jzsxO.

Cada uma das startups selecionadas terá acesso às dinâmicas de inovação da Mercopar, internet e um estande mobiliado e adesivado com logomarca e descritivo da empresa. Podem participar startups de diferentes estágios de maturação do negócio. O negócio deve ter base operacional no Rio Grande do Sul e faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Conheça a Mercopar

A Mercopar está voltada à geração de negócios e promoção de conteúdo. Os segmentos em foco são metalmecânico, TI, energia, meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem .

Em 2022, a Mercopar reuniu 512 expositores e gerou R$ 430 milhões em negócios, um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. Foram mais de 35 mil visitantes e mais de 200 horas de conteúdo durante os quatro dias do evento.

Neste ano, a feira chega a sua 32ª edição, que acontece no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, no mês de outubro.