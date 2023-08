Flávia Maoli, Instituto Camaleão

24 Agosto 2023

O Spia Bar e Cozinha é a mais nova operação gastronômica da rua Fernandes Vieira, nº 518, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. A novidade aposta em gastronomia diversificada, com drinks, petiscos e pratos principais no cardápio. Aponte a câmera do celular para o QR Code ao lado e confira o conteúdo completo.