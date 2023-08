Vida longa, GeraçãoE!

Isadora Jacoby

24 Agosto 2023

O comprometimento de dar voz aos negócios gaúchos - sejam eles novos, tradicionais, grandes ou pequenos - segue firme e forte

Há oito anos, o GeraçãoE surgiu com uma proposta inovadora no mercado jornalístico gaúcho: colocar o empreendedorismo no holofote. Se, hoje, há outras iniciativas também propondo essas discussões, na época, o GE abriu caminhos para falar sobre a importância da inovação, destacando a relevância dos negócios de todos os portes para o fortalecimento da economia local. E é esse compromisso que, diariamente, renovamos ao longo desses oito anos. Com projetos como o GE nos Bairros e o Bora, GE, mapeamos e damos voz a empreendedores e empreendedoras que, muitas vezes, não têm tanto espaço. O comprometimento de dar voz aos negócios gaúchos - sejam eles novos, tradicionais, grandes ou pequenos - segue firme e forte.