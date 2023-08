Confira as dicas da jornalista Thais Zanchettin para conhecer Canoas

Thais Zanchettin é jornalista, escritora e idealizadora da Com Amor Vírgula (@comamorvirgula), empresa especializada na criação de textos afetivos e em declarações de amor. Moradora de Canoas desde a infância, ela traz dicas para conhecer a vizinha mais ilustre de Porto Alegre.

Cortada pela BR-116, Canoas pode ter sua imagem prejudicada pela vista que se tem dela a partir da rodovia. A dureza do trânsito pesado, o barulho da estrada e dos céus (frequentemente cortados pelos aviões da Base Aérea), contudo, não fazem jus ao que se esconde nas ruas da cidade. Canoas guarda belezas e locais que em muito lembram a origem do município - que abrigava residências de campo de moradores de Porto Alegre.

Há ainda áreas verdes resistentes ao avanço da cidade. Um dos destaques é o Parque Casa dos Rosa , refúgio encravado em pleno Centro. Lá está a edificação mais antiga de Canoas, transformada em museu e local de exposições de arte. A vegetação preservada do parque é um convite ao descanso, a um chimarrão ou a uma tarde com as crianças, que se divertem na pracinha. Mais conhecido e amplamente visitado é o Capão do Corvo (ou Parque Getúlio Vargas). Lá também é um ponto de encontro com a natureza - árvores, lagos, trilhas, minizoo, pista de caminhada, área de churrasqueiras e pracinhas. É um espaço democrático e que reúne milhares de pessoas.

Mas Canoas é cidade grande. Recebe um número cada vez maior de estabelecimentos comerciais, dentre eles, reconhecidas redes gastronômicas. Fora isso, empreendimentos locais têm conquistado não só o público da cidade como também o de regiões vizinhas. Na "capital do xis", destaque para dois sushis: o Kampeki , localizado na rua que, talvez, seja a mais bonita da cidade, e o Ichiban , que, mesmo escondido em um bairro residencial, tem fila de espera quase todas as noites. Qualidade de metrópole e acolhimento de Interior é o que se encontra na melhor padaria de Canoas. A Fomeria oferece um cardápio extenso. Desde os frios cortados na hora aos doces e salgados com crocância e consistência perfeitas, a certeza da qualidade de produtos feitos com carinho e cuidado.

Sejam escondidos nas ruas ou embandeirados nas grandes avenidas que se abrem na cidade, há inúmeros outros empreendimentos a serem descobertos. Aqueles que têm a possibilidade de conhecer Canoas para além da BR-116 se encantam ao ver um local que ainda preserva uma relativa tranquilidade de Interior e oferece todas as facilidades de uma grande cidade .