Tem muito negócio legal em Canoas

Produzir o Bora, GE tem sido uma oportunidade e tanto para a nossa equipe. Por estarmos em Porto Alegre, é natural que tenhamos uma proximidade maior com os empreendedores e com as empreendedoras da Capital. Mesmo que a poucos minutos da nossa redação, ir até Canoas nos proporcionou a sensação de explorar uma nova cidade.

De cara, enfrentamos resistência de alguns empreendedores para contarem suas histórias. Mas página virada! Chegando lá, nos deparamos com histórias inspiradoras para quem empreende, como a da Bruna Trufas, e relatos emocionantes de negócios tradicionais, como o Rapach, que, desde 1980, contribui para o título de cidade do xis que Canoas carrega. Mas, mais do que as diversas boas histórias que estão nas próximas páginas, encontramos pessoas motivadas com o crescimento da cidade. Deixando para trás a sombra de Porto Alegre, os negócios que conhecemos nos mostraram que Canoas é celeiro de boas ideias e de empreendedores resilientes e criativos. Portanto, sugiro que anote as dicas das próximas páginas e reserve um dia para explorar Canoas. É uma baita experiência! #BoraGE