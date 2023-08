Gaúcho é finalista da "Copa do Mundo" das startups

A startup gaúcha Olá Doutor, especializada em telemedicina assíncrona, está classificada para a final brasileira do Sebrae Like a Boss. A healthtech se destacou entre as 65 startups que participaram da seletiva, ficando em 5º lugar da classificação geral. A Olá Doutor é a única representante gaúcha na etapa final da trilha de mercado nacional.

"Estamos extremamente orgulhosos de termos sido escolhidos como uma das cinco melhores startups do Sebrae Like a Boss. É uma honra representar o Rio Grande do Sul nesta competição nacional e ser reconhecidos pelo nosso trabalho na área da saúde" afirmou Anderson Zilli, CEO e idealizador da Olá Doutor.

A final do Sebrae Like a Boss está marcada para os dias 23 a 25 de agosto, durante o Startup Summit, em Florianópolis. A Olá Doutor terá a oportunidade de apresentar sua proposta e disputar pelo prêmio de melhor startup do Brasil. Além de troféu, a healthtech concorre a rodadas de negócios e participação em evento nacional de investimentos.

Sobre a “Copa do Mundo” das startups

O Sebrae Like a Boss busca conectar startups ao mercado. Para a escolha das finalista, a competição avaliou critérios como inovação, impacto social, viabilidade econômica e potencial de crescimento.

Sobre a Olá Doutor

A Olá Doutor, aplicativo de telemedicina assíncrona, foi criado em 2020 pelo gaúcho Anderson Zilli, mas entrou em operação apenas em junho de 2022. Com sede em Caxias do Sul, a empresa possui 700 médicos cadastrados.

A startup busca conectar pacientes e especialistas por meio de plataforma digital. O aplicativo conta com mais de 100 mil downloads, mais de 35 mil pacientes cadastrados e a realização de mais 1 mil consultas ao mês. As consultas médicas são realizadas via chat e telemedicina por agendamento.