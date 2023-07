Moinhos além da Padre Chagas

Assim como no GE nos Bairros especial sobre o Farroupilha, esta edição retrata uma região que tem como eixo um parque. Levando o nome do bairro, o Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão, define os limites da região e é um eixo para quem empreende, assim como para quem frequenta a região.

É interessante observar como pontos de refúgio de contato com a natureza, como o Parcão e a Redenção, tornam-se, também, motores para economia, desenvolvendo negócios e atraindo mais público para a região. É claro que o Moinhos, como também mostramos nas próximas páginas, é conhecido pela sua vida noturna. A rua Padre Chagas, por muitos anos, foi um ícone da noite porto-alegrense e sinônimo de boa gastronomia. Hoje, o bairro segue abrigando operações icônicas e que tem na noite o seu norte. Mas o que a produção desta edição nos evidenciou é que há muito mais no Moinhos que a noite. Existem empreendedores dispostos a fazer a região prosperar em qualquer horário do dia, acreditando na renovação do público e na tradição do bairro como um diferencial frente a outras regiões da cidade. #boaleitura