O que você vai ler no GeraçãoE desta quinta-feira, 20 de julho de 2023

19 Julho 2023

Nesta edição, o GeraçãoE apresenta um recorte exclusivo da pesquisa Os gaúchos e o consumo, que exibe hábitos e preferências de consumo dos jovens adultos e dos adultos 60+. E mais:

AO LEITOR > A geração que quer tudo para ontem EXPLORAR > Atenção ao que realmente importaDIA DO COMÉRCIO > Economia de tempo é fator decisivo no varejo CONSUMO > Diferentes perfis de consumidores ARTIGO > O que é “phygital” e porque está ganhando tanta relevância?BOM SABER > Fintech gaúcha possibilita cartão de crédito personalizado para pequenos negócios DIGITAL > A importância do marketing digital para os negócios NEGÓCIOS > Processos simplificados são palavras-chaves para conquistar qualquer público