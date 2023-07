Threads: entenda como a nova rede social da Meta pode ser útil para os negócios

lançou, nesta quarta-feira (5), uma nova rede social, o Threads. O aplicativo já conta com mais de 20 milhões de usuários. Rafael Terra, escritor dos livros Instagram Marketing e Autoridade Digital, dá dicas para empreendedores que desejam participar da tendência e se cadastrar na nova rede social: A Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp,, uma. O aplicativo já conta com mais de 20 milhões de usuários. Rafael Terra, escritor dos livros Instagram Marketing e Autoridade Digital, dáe se cadastrar na nova rede social:

1. Comece agora

Fazer-se presente onde está a atenção das pessoas, certamente, é de interesse dos negócios. Com milhares de acessos em menos de um dia de lançamento, o Threads, portanto, deve fazer parte do domínio de quem está interessado em atingir o público. “ É a famosa frase: quem chega primeiro bebe água limpa . Você precisa instalar no momento em que ainda é novidade, pois é nesse momento que está a atenção das pessoas”, comenta Rafael Terra.

2. Entenda a linguagem da nova rede social

O Threads, assim como o Twitter, é focado em texto e conversa. Além da importância do volume de postagens, entender a linguagem da nova rede social é essencial para receber o engajamento do público. “Esteja disposto a falar com as pessoas. Uma dica bem interessante é você comentar sobre os bastidores do seu negócio ”, diz o especialista em marketing digital, sobre os primeiros passos na nova rede social Threads.

3. Vínculo com o Instagram

O novo aplicativo, embora independente, é vinculado ao Instagram. Ou seja, os usuários podem acessá-lo com o mesmo login do Instagram, assim como é possível sincronizar os contatos entre as duas plataformas. “ Aquelas pessoas que te seguem no Instagram também vão te seguir no Threads , caso criem uma conta na nova rede social”, lembra Rafael Terra, que já conta com cerca de 5 mil seguidores no Threads.

Como baixar e usar o Threads

O Threads foi lançado em mais de 100 países e está disponível para baixar na App Store (IOS) e na Play Store (Android). O download da nova rede social é gratuito.