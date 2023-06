Bruxa’s inaugura loja conceito no Litoral e planeja 47 novas franquias

setor de franquias cresceu 12,6% no Rio Grande do Sul. E o Bruxa’s Burger não planeja ficar de fora dessa tendência. Nesta sexta-feira (23), a lancheria gaúcha inaugura, em Xangri-lá, a sua primeira loja conceito. Com um investimento de R$ 1,9 milhão, a novidade dá início ao projeto de expansão da marca, que planeja, até 2028, abrir 47 novas lojas. Nesse primeiro momento, a ideia é instaurar três em Porto Alegre. No primeiro trimestre de 2023, o. E onão planeja ficar de fora dessa tendência. Nesta sexta-feira (23), a lancheria gaúcha inaugura, em Xangri-lá, a sua primeira loja conceito. Com um investimento de R$ 1,9 milhão,. Nesse primeiro momento, a ideia é instaurar três em Porto Alegre.

" A previsão de faturamento desta nova unidade é de aproximadamente R$ 3,1 milhões por ano ", prevê o sócio do Bruxa’s Daniel Gross. “Estamos empenhados em compartilhar nosso conhecimento e nossos processos aos empreendedores que desejarem investir em um negócio promissor e que conta com clientes fiéis no Rio Grande do Sul”, complementa o sócio-fundador, Edson Herzogues, sobre o processo de franchising. Para abrir uma franquia do Bruxa’s, os valores partem de R$ 500 mil.

História do Bruxa’s

A lancheria começou em 2007 em Xangri-lá. “Naquela época, era usado somente o pão de massa doce, então desenvolvemos um pão de massa salgada. Depois, buscamos nos diferenciar também no recheio”, avalia Edson. Hoje, o empreendimento planeja continuar expandindo na cidade. Com projeto arquitetônico baseado em uma releitura da tradicional lancheria gaúcha, a nova unidade fica na avenida Rio Jacuí, nº 1086, em Xangri-lá. Trata-se da quarta sede da marca, a segunda no município.